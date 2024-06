Bisignano, “cultura politica e bluff del personalismo”: Forza Italia va dritto al punto

StrettoWeb

“Chi ha votato chi? La geografia elettorale, i flussi di voto e i risultati delle scorse elezioni Europee 2024 sul territorio di Bisignano, ancora una volta viste ed analizzate esclusivamente in modo errato, superficiale con finalità strettamente personali e rivolta ad attacchi mediatici. Qualcuno con la sua analisi confronta le ultime elezioni alla Camera e Senato del 2022, con gli ultimi risultati delle elezioni Europee 2024. Niente di più sbagliato, e niente di “qualitativo!”. Comincia così la nota della Segreteria dell’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Bisignano.

“E’ importante precisare che le analisi ‘qualitative’ vanno fatte con gli stessi strumenti, nello specifico analizzando le stesse tabelle. Entrando ancora nel merito di quanto dichiarato dal capogruppo di opposizione ‘Riparti Bisignano’, nelle scorse elezioni Camera e Senato 2022 si recarono alle urna sul territorio di Bisignano 4.496 persone aventi diritto al voto con un risultato elettorale di 796 voti per Forza Italia pari al 17,70%; mentre nelle scorse elezioni Europee 2024, si sono recate alle urna 3.435 persone aventi diritto al voto con un risultato elettorale di 672 voti per Forza Italia pari al 20,64% che non solo conferma dei dati in crescita per il partito azzurro, ma si conferma in assoluto primo partito con il maggior numero di consensi”.

“Seppur è vero che a livello Nazionale le Europee 2024 sono state meno partecipate con un calo progressivo e ‘non solo’ a Bisignano come si vuole far credere, grazie anche al lavoro proficuo del circolo territoriale di Forza Italia, il partito si attesta il 20,64% di preferenze. Vogliamo inoltre ricordare al capogruppo che un’analisi ‘qualitativa’ del voto deve avvenire analizzando anche il risultato delle altre coalizioni, per dare non solo una lettura equa del dato, ma la possibilità di confronto su quello che sono i programmi elettorali. Contrariamente a quanto dichiarato, ancora oggi Forza Italia registra un dato in crescita ed è il primo partito sul territorio di Bisignano, per volere della popolazione che ci rinnova fiducia, stima e che ringraziamo”.

“Mentre si conferma la centralità di un sistema politico coeso e a servizio dei cittadini, siamo curiosi di conoscere quali sono le convinzioni politiche che corrispondono al capogruppo di ‘Riparti Bisignano’; con l’auspicio di in un confronto critico, democratico, e soprattutto qualitativo che coinvolga almeno per una volta l’intera maggioranza e minoranza. Siamo convinti da sempre che il confronto politico faccia bene alla democrazia, cosa ben diversa di chi ricorre a qualsivoglia affermazione teatrale in cui rischiano di dominare i personalismi. E’ il mondo dell”io’, dissolvitore di ogni ‘noi!'”.

