Autonomia: Della Vedova, ‘da Meloni grave difesa dell’indifendibile’

StrettoWeb

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – ?Inqualificabile che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni indichi come reazione a presunte provocazioni l?aggressione deliberata e immotivata avvenuta a Montecitorio nei giorni scorsi. Meloni condanni la violenza in Aula da parte dei deputati della sua maggioranza, e sarebbe il minimo sindacale, oppure meglio il silenzio. Le sue parole suonano come una grave difesa dell?indifendibile?. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.