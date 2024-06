Antisemitismo: questura Milano ‘preso atto accaduto, al momento nessuna denuncia’

StrettoWeb

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – La questura di Milano prende atto con i suoi uffici di competenza, il commissariato di zona e la Digos di quanto è successo a Klaus Davi, ieri sera davanti alla Moschea di viale Jenner. In ogni caso al momento non risulta alcun esposto o denuncia presentata. Così fonti di via Fatebenefratelli sul caso dell’aggressione al giornalista mentre poneva alcune domande davanti al centro islamico sui fatti del 7 ottobre.

Nel caso il massmediologo dovesse decidere di presentare una denuncia, verranno avviati approfondimenti investigativi.

