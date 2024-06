Antisemitismo: Pallavicini (Coreis), ‘solidarietà a comunità ebraica’**

StrettoWeb

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – “Pieno sostegno e solidarietà alla comunità ebraica a Milano” dall’Imam Yahya Pallavicini, vice presidente Coreis-Comunità Religiosa Islamica Italiana, che all’Adnkronos commenta le parole del presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi dopo l’episodio avvenuto ieri davanti al centro islamico di viale Jenner dove il giornalista Klaus Davi si era recato per fare alcune interviste ed è stato aggredito da alcuni frequentatori della Moschea.

“Preserviamo le sinagoghe e le moschee in Italia da ogni infiltrazione ideologica e volgare provocazione che alimenti odio e la negazione della dignità e del diritto di ogni credente nella sua libertà di culto -afferma l’Imam-. E che ebrei e musulmani, a Milano e in Europa, coltivino la fratellanza e l’esempio costruttivo di un modello di cittadinanza rispettosa, inclusiva e costruttiva e non strumentalizzino la crisi e il conflitto a Gaza e Rafah per disoneste contrapposizioni, insulti e violenze. Preghiamo e operiamo insieme per la liberazione degli ostaggi, per il ritiro dell’esercito israeliano e per un nuovo ciclo di dialogo e pace tra politici illuminati al sincero servizio dei popoli, delle loro vite e della loro educazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.