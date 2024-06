Calcio a 5: Andrea Falcone rinnova con la Futura

StrettoWeb

“La Polisportiva Futura comunica di aver rinnovato l’accordo con il giovane calcettista Andrea Falcone. Prelevato dall’Armando Segato nel 2019, Falcone è un atleta in continua crescita che ha voglia di far bene con umiltà e spirito di sacrificio. Classe 2002, pedina duttile che può ricoprire svariati ruoli sul rettangolo di gioco e che si metterà a disposizione con energia e generosità alla corte del tandem tecnico, rappresentato, in questa stagione da Humberto Honorio e Tonino Martino”. Così in una nota il club reggino comunica il rinnovo.

“Falcone ha trovato spazio silenziosamente mostrando impatto e capacità prima nel biennio in Serie A2 e nella passata stagione nel competitivo campionato di A2 Elite. Il suo sacrificio in difesa e nelle ripartenze rappresentano la sua forza oggi a servizio, come sempre, dei colori della Polisportiva Futura. E’ atteso ad una stagione stimolante e sfidante pronto a fare bene”.

