‘6 minuti per farla innamorare’, Illycaffè presenta il cortometraggio che celebra il caffè come gesto d’amore

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – Illycaffè presenta ‘6 minuti per farla innamorare’: un cortometraggio d?autore, diretto dal regista e produttore romano Francesco Apolloni, con protagonisti due nuove promesse del cinema italiano, Martina Ferragamo e Simone Coppo. Il corto, ambientato in un elegante caffè romano, racconta l?incontro tra due giovani e la conversazione con cui Simone tenta di conquistare Martina; se lei, scettica, concede al ragazzo soltanto sei minuti per conquistarla, lui usa tutto il proprio fascino per convincerla del suo amore sbocciato improvvisamente, dando vita a una schermaglia tra il serio e il giocoso.

Quando sembra che la loro storia sia giunta alla conclusione, un colpo di scena rivela che i due protagonisti sono in realtà su un set cinematografico. Martina e Simone abbandonano così i loro ruoli per inseguire i loro veri sentimenti, dimostrando come pochi minuti possano essere sufficienti per innamorarsi di qualcuno, o qualcosa, di nuovo. Un parallelismo, quindi, non solo con il tempo che tutti noi possiamo dedicare ad assaporare un caffè, lasciandoci rapidamente conquistare da tutti i suoi aromi, ma anche con l?atto d’amore che il caffè rappresenta per illy.

Se amare vuol dire prendersi cura instancabilmente di qualcuno o di qualcosa, il sentimento nato tra i due protagonisti simboleggia infatti la straordinaria attenzione per i dettagli che illycaffè mette in campo per offrire, il miglior caffè che la natura ci mette a disposizione. ‘6 minuti per farla innamorare’ è un viaggio nella magia dell?amore e nell?affascinante mondo di illycaffè, sapientemente interpretato da Francesco Apolloni che è riuscito a portare in scena l’eleganza senza tempo del marchio italiano e l?attitudine a sperimentare il gusto e la pienezza della vita, anche grazie alla leggerezza e alla freschezza di illy Cold Brew Ready to Drink, il soft drink naturale in cui, grazie all?infusione a freddo per dodici ore dell?unico blend illy 100% Arabica, è possibile ritrovare lo stesso gusto inconfondibile di un espresso illy.

”Siamo felici di presentare oggi un nuovo e ambizioso progetto in cui l?inconfondibile blend illy 100% arabica si intreccia armoniosamente con la trama del cortometraggio, per raccontare attraverso un inedito linguaggio visivo, il nostro amore per il caffè che si traduce nella nostra instancabile ricerca quotidiana della qualità lungo tutta la filiera: dal chicco alla tazzina”, afferma Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè.

Il cortometraggio ‘6 minuti per farla innamorare’ è da oggi disponibile sul sito illy.com, sui canali social del brand e nelle prossime settimane sarà presentato nei più importanti festival cinematografici. ‘Illy Cold Brew Ready to Drink’ è disponibile nel pratico formato in lattina da 250 ml in tre versioni (classico, dal gusto fresco e naturalmente dolce, latte macchiato, dal gusto vellutato con sentori di caramello e cappuccino, dall’aroma intenso, con note di cioccolato) nei punti vendita monomarca (illy Caffè e illy Shop), in una selezione di bar, nella distribuzione organizzata e sul sito ww.illy.com.

