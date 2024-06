Sicilia, 100 Studenti impegnati nel Primo Soccorso: l’iniziativa dell’Associazione giovanile KEFI

StrettoWeb

Si sono conclusi i tre giorni di corsi di Primo Soccorso gratuiti organizzati dall’associazione giovanile del Terzo Settore KEFI. Un’esperienza formativa, che ha visto coinvolti oltre 100 ragazzi tra i 15 e i 19 anni, nelle attività di formazione e informazione rispetto a come affrontare le emergenze, come mantenere le calma nelle situazioni di pericolo e come essere determinanti nel salvataggio delle vite umane.

Il corso, nell’ambito del progetto “(In)Formiamoci” di KEFI, è stato strutturato in due fasi. I primi due incontri, del 31 Maggio e 4 Giugno, si sono tenuti presso il Punto Luce Catania di Save The Children, coordinato dalla Dott.ssa Agnese Gagliano. A partecipare nelle vesti di formatore è stato il Dott. Francesco Catera, del CSI Catania. La seconda parte dell’iniziativa si è invece svolta a Paternò, presso i locali della Parrocchia Spirito Santo, dove a tenere la lezione è stato il Dott. Antonio Fusco dell’Associazione MetaMedica, nell’evento sponsorizzato dall’Antico Fornaio Verona.

“Si tratta di iniziative di fondamentale importanza per i giovani” ha detto Francesco Pezzillo, il giovanissimo Presidente di KEFI. “Nella società di oggi è essenziale coltivare, in linea con gli obiettivi del nostro gruppo, valori importanti come l’amore per il prossimo, la passione per la formazione e per il sapere e la cura per la collettività, ormai in via di estinzione tra i giovani. Quest’iniziativa è solo la prima di una lunga serie che con forza cercheranno di riportare l’interesse delle nuove generazioni in attività costruttive e produttive”.

