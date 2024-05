World Dog Show in Croazia, soddisfazione per la cinofilia reggina guidata dal Dottor. Iannelli

StrettoWeb

Si è svolta nei giorni dal 24 al 28 Aprile 2024 nei padiglioni della fiera di Zagabria, in Croazia, la World Dog Show Zagabria, il campionato del mondo cinofilo di bellezza dove sono stati giudicati 25.000 cani di 400 razze diverse.

Alla mondiale ci sono stati partecipanti da tutte le parti del mondo con un livello di competizione molto alta. Una grande soddisfazione soprattutto per la cinofilia reggina guidata dal Dottor. Nicola Iannelli, presidente del gruppo cinofilo reggino. Grande risultato di Alina Lincu che si piazza al 3° posto nei Cocker spaniel inglese con “Yuri” , presenti circa 150 Cocker. Grande risultato anche per Giuseppe Laganà che si aggiudica il titolo di Campione del Mondo con il suo Barbone medio “Miltthon – g” di casa Laganà, grande orgoglio per tutta la Cinofila reggina.

