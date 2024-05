“Viviamo il nostro Quartiere”: a Messina l’evento conclusivo del progetto di Service Learning

StrettoWeb

Si è svolta oggi, sabato 25 maggio, nella Chiesa di Gesù e Maria del Buon Viaggio a Messina, la manifestazione finale del Progetto di Service Learning “Viviamo il nostro Quartiere” avviato nel corso di questo anno scolastico, a marzo scorso, a cura dall’Istituto Comprensivo Paradiso, plesso Beata Eustochia, in collaborazione con la V Municipalità. All’appuntamento, presente in rappresentanza del sindaco Federico Basile, l’assessore ai Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro, hanno preso parte il presidente della V Municipalità Raffaele Verso, il consigliere Giuseppe Puglisi e la presidente della III Commissione della stessa Circoscrizione Beatrice Belfiore; la comandante Valentina Romanazzi della Capitaneria di Porto di Messina; e i rappresentanti della Confraternità Gesù e Maria del Buon Viaggio; oltre alla dirigente scolastica Eleonora Corrado dell’Istituto Paradiso con i docenti, alunne e alunni, e genitori.

I lavori dell’appuntamento sono stati avviati dalla professoressa Corrado, la quale ha sottolineato l’importanza del ruolo che le Istituzioni scolastiche ricoprono nell’educare alla cittadinanza attiva. A seguire l’assessore Finocchiaro, ha ribadito il ruolo fondamentale della scuola e nella fattispecie sulla finalità della proposta pedagogica del progetto Vivere il nostro Quartiere “fare del territorio di appartenenza il fulcro di iniziative promosse dal mondo scolastico è sempre motivo di accoglimento da parte di questa Amministrazione – ha detto Finocchiaro – perché lavorare in sinergia con gli istituti scolastici, le associazioni, e le famiglie diamo l’opportunità ai nostri ragazzi di essere protagonisti della comunità, oltre che favorire momenti di inclusione e di aggregazione importanti per il loro benessere formativo e di crescita nonché di acquisire il senso di appartenenza e del bene comune”.

Sotto il profilo tecnico la referente/docente del progetto Maria Lilly Morabito e la presidente della Commissione della V Municipalità Belfiore hanno spiegato gli aspetti della metodologia didattica del Service Learning che, mettendo gli studenti a contatto con la realtà che li circonda permette di avvicinarli alla loro comunità con una ricaduta positiva, non solo sulle conoscenze ma anche sotto l’aspetto del comportamento degli stessi. Ma i veri protagonisti dell’evento sono stati gli alunni che hanno illustrato il progetto e consegnato all’assessore Finocchiaro alcuni elaborati, anche in lingua inglese, riguardanti il Lungomare del Ringo, la Chiesa di Gesù e Maria del Buon Viaggio, Palazzo Formento e un vademecum contenente le indicazioni per una balneazione sicura ed ecologicamente corretta, con la richiesta all’Amministrazione di potere realizzare la relativa segnaletica informativa. Infine, i ragazzi hanno donato alcuni manufatti grafico-pittorici al parroco della Chiesa del Ringo, alla comandante Romanazzi e al presidente della V circoscrizione Verso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.