Virtus Messina perde la finale playoff: Robur Letojanni vince e va in Seconda Categoria

Virtus Messina-Robur Letojanni finisce 1-2. Squadra ospite promossa in Seconda Categoria. Questa la cronaca della sfida a cura della società di casa. “Robur in maglia blu con righe verticali bianche, pantaloncini azzurri e calzettoni bianchi, Virtus con maglia rossa a righe gialle, pantaloncini e calzettoni neri. Squadre che si affrontano a viso aperto, la vittoria vuol dire promozione in seconda categoria. Al 5′ punizione dalla destra per la Robur Letojanni, tiro diretto verso la porta, blocca Keita. 8′ l’attaccante della Robur Serra di testa manda a lato. 9′ dalla parte opposta il portiere Ruggeri deve respingere un pericoloso cross di Trawally. 11′ punizione dalla sinistra per la Virtus, Ruggeri deve mettere in angolo. 14′ Ciocarlan entra in area e dal fondo cerca il tiro, si oppone Keita. 16′ vicinna al vantaggio la Robur con Palella che dal vertice dell’area piccola manda sull’esterno della rete. 17′ ammonito il giallorosso Caruso. 18′ girata a volo di Lucifora, palla a lato. 19′ la Virtus Messina in vantaggio con Kone che penetra in area dalla sinistra e fa partire un diagonale che tocca il palo ed entra in rete”.

“21′ angolo della Robur e palla a giro che Curcuruto, sul secondo palo, tocca ma indirizza fuori. 22′ contropiede della Robur con servizio di Pagano per Palella che supera Keita con un tiro che sbatte sulla traversa e s’insacca. 25′ ammonito Sandi. 28′ angolo della Robur, direttamente verso la porta con il portiere Keita che respinge. 30′ occasione per Scarfì su un rinvio errato della difesa della Robur, palla a lato. 38′ il giallorosso Cucinotta dai venticinque metri, para in tuffo Ruggeri. 44′ ammonito Galeano. 45′ Burrascano in area tira e Ruggeri e la traversa salvano la Robur. Finisce dopo un minuto di recupero un primo tempo in parità per i gol di Kone e Palella”.

“Ad inizio ripresa in campo Konateh, fuori Nunnari nella Virtus Messina. 1′ la Robur passa in vantaggio con un traversone dalla trequarti di Ciocarlan che inganna Keita superato dalla sfera che si insacca in rete sotto l’incrocio. 3′ ammonito Lo Conti. 10′ inserimento in area di Konateh ma nessuno approfitta del cross che passa davanti tutto lo specchio della porta. 17′ Konateh tira dal limite, palla forte ma a lato. 19′ ammonito Pagano. 20′ dentro Pantò nella Virtus Messina fuori Kone. 20′ punizione dal vertice di Scarfì, palla alta sopra la traversa. 23′ fuori Palella dentro De Luca nella Robur. 25′ Konateh, defilato a sinistra in area, impegna Ruggeri in angolo. 26′ ancora cambio nella Robur, fuori Pagano dentro Manuli. 29′ Pantò gira a rete, para Ruggeri. 30′ tiro di Ciocarlan, alto. 30′ Scarfì va in rete ma era in posizione di fuorigioco”.

“32′ esce Serri entra Savoca nella Robur. 34′ ammonito Cucinotta. 38′ nella Virtus Messina fuori Travally e Caruso dentro De Leo e Sumareh. 40′ fuori Scarfì dentro Conteh. 42′ Ammonito Manuli. 43′ tiro di Galeano dal limite, fuori. Sono 5 i minuti di recupero. 45′ tira Pantò, para Ruggeri. 47′ esce Manuli dentro Trimarchi. 48′ tiro di Caruso para Ruggeri. 50′ punizione da centrocampo di Sandi, respinge Ruggeri. Arriva il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la vittoria e la promozione in seconda categoria per la Robur Letojanni”.

Il tabellino

VIRTUS MESSINA-ROBUR LETOJANNI 1 -2

Marcatori: 19′ pt Kone, 22′ pt Palella, 1′ st Ciocarlan

Virtus Messina: Keita, Burrascano (38′ st De Leo), Trawally, Kagni, Caruso (38′ st Sumareh), Nunnari (1′ st Konateh), Scarfì (40′ st Conteh), Cucinotta, Sandi, Pileggi, Kone (20′ st Pantò). A disposizione: Traore, Paratore. All. N.Trischitta

Robur Letojanni: Ruggeri, Spadaro, Lucifora, Galeano, Serri (32′ st Savoca), Lo Conti, Leo, Ciocarlan, Palella (23′ st De Luca), Curcuruto, Pagano (26′ st Manuli, 47′ st Trimarchi). A disposizione: Monaco, Riccobene, Zanghì. All.D.Rovito

Arbitro: Giovanni Venuto di Messina. Assistenti: Antonino Spanò e Salvatore Totaro di Messina

Ammoniti: 17′ pt Caruso (VM), 25′ pt Sandi (VM), 44′ pt Galeano (RL), 3′ st Lo Conti (RL), 19′ st Pagano (RL), 34′ st Cucinotta (VM), 42′ st Manuli (RL)

Angoli: 2 – 3

Recupero: 1′ – 5′.

