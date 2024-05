Villafranca Tirrena, deviazione temporanea del transito sulla provinciale 52

StrettoWeb

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la deviazione temporanea del transito sulla strada provinciale 52 di Calvaruso, dal km. 1+800 al km. 2+100, a decorrere dal 6 maggio al 5 luglio 2024 per l’esecuzione di un intervento “Indifferibile e urgente” relativo alla riparazione di un cavo TLC sul Metanodotto in esercizio gestito da SNAM Rete Gas Distretto Sicilia

Nell’ordinanza sono state disposte le seguenti prescrizioni:

– venga consentito sempre il transito a mezzi di emergenza e/o soccorso;

– siano preventivamente verificate, ed eventualmente adeguate, le condizioni di transito veicolare in sicurezza del tratto in cui verrà deviato rispetto alla sua sede naturale;

– la sorveglianza, la collocazione dell’impianto semaforico e della segnaletica è a carico dell’impresa esecutrice dei lavori e, comunque, di SNAM Rete Gas Distretto Sicilia e l’esecuzione deve rispettare le indicazioni contenute nelle tavole allegate alla richiesta di emissione dell’ordinanza e, comunque, in rispetto alla vigente normativa sui lavori pubblici, sulla sicurezza nei cantieri temporanei e in base al Codice della Strada e del suo Regolamento;

– vengano collocate idonee barriere di protezione e di segnalazione, anche notturna, in adiacenza al manufatto di proprietà della Città Metropolitana;

– al termine dell’intervento dovrà essere ripristinato il manto stradale e la relativa segnaletica orizzontale.

Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.

