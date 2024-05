Villa San Giovanni, tutto pronto per la fiera di degustazione “Banchi d’assaggio”

StrettoWeb

Si svolgerà il prossimo venerdì 31 maggio dalle ore 16 alle 20, a Villa San Giovanni, presso l’Ipalbtur ‘Trecroci’, la seconda edizione della fiera di degustazione ‘Banchi d’assaggio’. Saranno oltre trenta le aziende vinicole ed agroalimentari che presenteranno i loro prodotti a ristoratori e professionisti del settore, ma pure a chi è semplicemente appassionato di enogastronomia.

Organizzata dall’Ipalbtur ‘Trecroci’, l’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le aziende enogastronomiche e creare una sinergia con le realtà produttive calabresi. Nell’ambito del progetto, è stato realizzato un blog per dare visibilità alle imprese aderenti con i link di collegamento. Per gli studenti dell’istituto è stato avviato un percorso di formazione sulle caratteristiche e le schede tecniche dei vari prodotti. In riferimento alla programmazione per competenze è stato preparato un itinerario didattico per una migliore conoscenza dei tipici prodotti regionali. Infine sono state effettuate visite presso alcune aziende.

Le parole della dirigente dell’Ipalbtur, Enza Loiero

“Banchi d’assaggio ha l’obiettivo ambizioso di promuovere e valorizzare il ricco patrimonio-enogastronomico del territorio, creando occasioni di collaborazione tra la scuola, le aziende del settore e le istituzioni locali – dichiara la dirigente scolastica dell’Ipalbtur, Enza Loiero -. Rappresenta un’occasione per scoprire e apprezzare la varietà di prodotti di qualità che la nostra regione offre, contribuendo al suo sviluppo economico e turistico”.

