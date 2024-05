Venetico, successo per la “Prima giornata sulla sicurezza in mare”

StrettoWeb

Si è svolta venerdì 17 maggio, presso l’Istituto Comprensivo “S.D’Arrigo” la prima giornata sulla sicurezza in mare. Un evento organizzato dall’Associazione Hermes Milazzo Onlus con la collaborazione dell’Istituto sopracitato, la Guardia Costiera, la Lega Navale, l’A.C.S. (Associazione Cani di Salvataggio) e l’AMP (Area Marina Protetta). Evento inserito all’interno del DogDay 2024. A moderare l’incontro è stato il giornalista Giovanni Remigare che dopo una breve introduzione ha dato la parola, per i saluti istituzionali, al Vice Sindaco del Comune di Venetico, l’Ass.Salvatore Mezzatesta, il quale ha voluto complimentarsi per la validità del progetto in tutte le sue forme, sottolineando l’importanza di portare certe tematiche all’interno del mondo scuola. A tal proposito, la parola è passata alla Dirigente dello “Stefano D’Arrigo”, la Prof.ssa Laura Aliberti, quest’ultima orgogliosa ed entusiasta per aver collaborato attivamente alla realizzazione dell’intero evento che ha dato la possibilità agli alunni presenti di portare a casa un bagaglio di conoscenza su diversi aspetti.

I saluti sono stati conclusi dal Presidente di Hermes Milazzo Onlus, la Dott.ssa Felicia Manicastri che oltre a spiegare la vita dell’associazione, ha voluto ringraziare fortemente la Dirigente dell’Istituto Comprensivo per l’ospitalità e la promozione dell’evento, ma in particolar modo l’amministazione comunale di Venetico facendo presente l’importante cooperazione in merito all’organizzazione dell’intera manifestazione, dimostrazione di grande attenzione a tematiche molto importanti per l’intera comunità. Dopo i saluti istituzionali hanno preso la parola, in rappresentanza della Guardia Costiera, il luogotenente Roberto Antonacci ed il Comandante Francesco Cardullo che ha portato a conoscenza dei presenti le diverse ed importantissime attività di Guardia Costiera e Capitaneria di Porto.

Per la Lega Navale ha preso la parola Francesco Iannucci che ha dato diverse informazioni sul corretto comportamento da adottare in mare, sia da bagnanti che da utilizzatori di natanti.

Nell’ambito dell’incontro, l’A.C.S. di Palermo con il Presidente Alessandro Montes ha illustrato il progetto “Papà ti Salvo io” ideato e realizzato dalla Società Nazionale di Salvamento – Genova. Un gioco rivolto ai bambini per insegnare come vivere il mare senza pericoli, o meglio, prevenendo i pericoli:10 Regole d’Oro per un Bagno Sicuro.

A conclusione della giornata c’è stato spazio per un momento divertente, ma altrettanto educativo per tutti gli alunni presenti. Infatti, è stato il turno dei due ospiti d’eccezione, gli educatori cifonifili Christine Feichtinger e Luca Zamparini che hanno sbalordito tutti i presenti con alcune attività dal vivo dei loro cani.

