Venetico: si è svolto all’I.C.”S.D’Arrigo” il concorso “Semper Paratus” in memoria di Aurelio Visalli

Si è svolta, presso l’I. C. “S. D’Arrigo” di Venetico, la terza edizione del Concorso di idee “Semper Paratus” in memoria Aurelio Visalli, Medaglia d’oro al Valore di Marina. Il concorso, che è un’idea del Comitato “Oltre il dovere” attuata in sinergia con l’istituzione scolastica, è rivolto agli alunni dai 6 ai 13 anni con lo scopo di sensibilizzarli all’adozione di comportamenti consapevoli. Per questa edizione del Concorso è stato scelto il tema “Naturalmente A_mare”; ponendo l’attenzione sul tema della tutela e della salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento all’ambiente marino e costiero, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni ad una maggiore responsabilità e partecipazione alle questioni ambientali e all’importanza di uno stile di vita sostenibile basato sul rispetto dell’ambiente che ci circonda. L’intento è quello di spronare i ragazzi ad accogliere e comprendere il valore della biodiversità, del riutilizzo dei materiali e il relativo impatto sull’ambiente. La scuola infatti, è luogo di elezione per attivare progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale.

All’evento, organizzato dalla Collaboratrice della Dirigente Scolastica, ins. Mariangela Arcoraci e dal Comitato “Oltre il dovere” hanno partecipato:

la Senatrice Barbara Floridia

In rappresentanza delle Forze dell’Ordine

l’Ammiraglio Ispettore Capo (AUS RIC) Dott. Nunzio Martello;

l’Ammiraglio ispettore (AUS) Dott. Giancarlo Russo;

il Capitano di Corvetta Francesco Cardullo;

il Comandante della Polizia Municipale di Venetico, Dott. Antonio Crea;

il Maresciallo della Stazione Carabinieri di Spadafora Luogotenente Antonio Vadalà e l’Appuntato scelto qualifica speciale Gianluca Ossino.

Per i Comuni

per il Comune di Venetico il vicesindaco Salvatore Mezzatesta, gli Assessori Capillo, Giunta e Alesci;

per il Comune di Valdina la Consigliera Maria Giovanna Lucà;

per il Comune di Milazzo l’assessore Antonio Nicosia;

per il Comune di Roccavaldina il Sindaco Salvarore Visalli.

Presente inoltre l’Istituto Tecnico Nautico “Leonardo Da Vinci” di Milazzo con la Prof.ssa Alessandra Di Blasi accompagnata da una rappresentanza di studenti.

Durante la cerimonia sono intervenuti la Dirigente Scolastica dott.ssa Laura Aliberti che ha fatto gli onori di casa accogliendo gli ospiti presenti, la Senatrice Barbara Floridia, il Vice Comandante Generale Ammiraglio Nunzio Martello, il Vicesindaco del Comune di Venetico Salvatore Mezzatesta, il dott. Guido Di Blasi (membro del Comitato “Oltre il dovere”).

Il bando prevedeva due sezioni, la prima dedicata alla scuola Primaria, con elaborati di tipo grafico-pittorico, poesia e cortometraggio e la seconda dedicata alla scuola Secondaria di I grado, con i seguenti tipi di elaborato: Grafico-pittorico, fotografia, cortometraggio e poesia.

La Commissione formata dalla Dirigente Scolastica dell’I. C. “D’Arrigo” dott.ssa Laura Aliberti, dal Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo Luca Torcigliani, dall’Architetto Carmelo Celona, dalla dott.ssa Maria Catanzaro e dal fotografo Antonio Saija ha premiato:

Per la prima sezione – SCUOLA PRIMARIA

1° Classificato

Ex Aequo

Titolo delle opere: “Il mare che vorrei” e “Il mare che non vorrei”

Tipologia di elaborato: Grafico pittorico

Autore: Classi 3C e 3D

2° Classificato

Titolo dell’opera: “Poesia Rap”

Tipologia dell’opera: Poesia

Autore: Classe 5C – Plesso Giovanni Paolo II di Valdina

Per la seconda sezione – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1° Classificato

Titolo dell’opera: “Invertiamo la rotta…per riprendere il timone della vita”

Tipo di elaborato: Fotografia

Autore: Pino Angelo Antonio Classe 1B

2° Classificato

Titolo dell’opera: “IL MIO MARE”

Tipo di elaborato: Poesia

Autore: Alessandro Scibilia – classe 2C

In chiusura, particolarmente toccante l’intervento della Sig.ra Tindara Grosso, moglie dell’indimenticato Aurelio Visalli, che con grandissima emozione ha ringraziato i presenti per la vicinanza e per l’impegno profuso, teso a mantenere vivo il ricordo di Aurelio ed educare le nuove generazioni, attraverso l’esempio, al valore della vita.

