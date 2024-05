StrettoWeb

A causa di un veicolo in fiamme nella galleria Fago del Soldato, la strada statale 107 “Silana Crotonese” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del km 59,400 in località Celico in provincia di Cosenza.

Il traffico viene deviato al momento sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per le operazioni di spegnimento, la rimozione del veicolo e per la gestione della viabilità in piena sicurezza.

