Varese: carabiniere fuori servizio riconosce stalker sotto casa della ex e lo fa arrestare

Milano, 20 mag. (Adnkronos) – Durante un pomeriggio in cui era fuori servizio, un carabiniere ha riconosciuto un uomo che più volte aveva perseguitato la ex nelle vicinanze dell’abitazione della vittima; ha chiamato la centrale operativa e lo ha fatto arrestare. E’ accaduto lo scorso 14 maggio a Luino, in provincia di Varese.

A finire in manette un 54 enne di nazionalità rumena, che era stato al centro di svariate vicende di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai conviventi. Fatti che, a seguito della querela presentata dalla ex moglie, avevano portato all?emissione di un?ordinanza di allontanamento della casa familiare e al contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Il provvedimento del gip di Varese a carico del 54enne era stato emesso da una decina di giorni, ma già nei giorni precedenti l’arresto erano stati segnalati diversi tentativi dell?uomo di avvicinarsi ai familiari. L?arresto di giovedì, avvenuto in flagranza di reato, è stato convalidato dal tribunale di Varese, che per timore di reiterazione del reato ha emesso nei confronti dell’uomo un?ordinanza di custodia in carcere.

