Usa: Conte, ‘prendere atto di condanna Trump, cittadini decideranno’**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “In tutti i sistemi democratici avanzati viene riconosciuto il principio fondamentale di separazione dei poteri: il potere esecutivo deve fare il suo corso, ma anche il potere giudiziario fa il suo corso. C’è stato un processo e dobbiamo ritenerlo un giusto processo, non possiamo pensare che negli Stati Uniti ci siano processi politici, c’è stata questa condanna, bisogna prenderne atto. Pare che per il sistema americano ci sia possibilità comunque di correre ancora per le Presidenziali per l’ex Presidente Trump, adesso i cittadini dovranno decidere, ma immagino molti decideranno, in un senso o nell’altro, anche alla luce di questa prima condanna”. Lo dice Giuseppe Conte, ospite di ‘Agorà’, su Raitre.

“Poi ovviamente come sempre, lo dico anche da avvocato, bisogna leggere le carte -aggiunge l’ex premier- e capire quali sono le specifiche contestazioni e motivazioni di questa sentenza”.

