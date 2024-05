Università, Unicamillus: a giugno e luglio i test d?ingresso per Medicina 2024-2025

StrettoWeb

Roma, 28 mag. (Adnkronos/Labitalia) – L?Università di Scienze mediche UniCamillus ha pubblicato il nuovo bando 2024-2025, con la possibilità di iscriversi al test d?ingresso per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso la sede romana dell?ateneo medico. In caso di superamento dello stesso, i candidati ammessi potranno immatricolarsi per l?anno accademico 2024-2025, con inizio delle lezioni in autunno. Il test d?ingresso di giugno e luglio presso UniCamillus è aperto non solo a coloro che sono in possesso di un diploma di maturità, ma anche agli iscritti all?ultimo anno della scuola secondaria di II grado ossia a coloro che si stanno accingendo a sostenere gli esami di maturità.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda il numero di possibilità: il test d?ingresso presso l?ateneo medico Internazionale potrà essere tentato per ben due volte, in due date differenti. Sarà considerato valido il punteggio più alto tra i due ottenuti. La quota di partecipazione al test si paga una sola volta. La prova ? che sarà svolta online in modalità home-based, comodamente dal proprio domicilio ? si terrà in lingua inglese il 28 giugno e il 5 luglio.

I partecipanti avranno a disposizione un?ora, in cui affronteranno 60 domande a risposta multipla, inerenti a materie scientifiche quali Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, ma che toccano anche aspetti quali la comprensione del testo, il ragionamento logico e la propensione alla mission umanitaria che è il fiore all?occhiello dell?etica della Saint Camillus International University of Health Sciences. I posti totali sono 265, e la presentazione della domanda per la prova d?ingresso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 21 giugno 2024, in modalità telematica al seguente Url: https://unicamillus-studenti.gomp.it/ Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi a infocenter@unicamillus.org.

