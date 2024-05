Ucraina: media, ‘unità partigiana russa rifiuta di attaccare Kharkiv’

StrettoWeb

Kiev, 11 mag. (Adnkronos) – Una divisione del battaglione russo di fucilieri motorizzati si è rifiutata di partecipare all’attacco dell’oblast di Kharkiv del 10 maggio. Lo ha riferito il gruppo partigiano russo Atesh, precisando che un gruppo di soldati della sua unità erano diffidenti nei confronti delle fortificazioni di alta qualità costruite lungo il confine russo-ucraino. Ha inoltre affermato – scrive il Kiev Independent – che i soldati hanno assistito a operazioni di sabotaggio e ricognizione russe nella regione che non hanno avuto successo.

“Per questo motivo, quando… è stato dato l’ordine, una parte dell’unità si è rifiutata di eseguire il comando”, ha riferito Atesh, aggiungendo che i loro membri continuano a lavorare con le forze ucraine per respingere gli attacchi russi nell’oblast di Kharkiv.

Ieri, il presidente Volodymyr Zelensky aveva confermato che l?esercito russo ha lanciato una nuova offensiva nell?oblast di Kharkiv. Ha detto che il comando ucraino era a conoscenza di un potenziale assalto in questa direzione e che si stava preparando a fronteggiarla.

