Ucraina: Fsb, ‘sventato attacco terroristico a ferrovia in Crimea’

Mosca, 16 mag. (Adnkronos) – E’ stato sventato un attacco terroristico alla ferrovia della Crimea, preparato da due cittadini russi reclutati dall’intelligence militare ucraina. Lo riferisce il Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb), aggiungendo che i due, “su istruzioni dei servizi speciali ucraini, stavano progettando di far saltare in aria la linea ferroviaria nel distretto Leninsky della Repubblica di Crimea”.

Secondo l’Fsb, l’uomo è stato reclutato nell’ottobre 2023 tramite un servizio di messaggistica Internet da un dipendente della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa dell’Ucraina, che in seguito ha reclutato il suo partner per svolgere compiti per i servizi speciali ucraini.

