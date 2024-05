Ucraina: Crosetto, ‘vogliamo dialogo con Putin ma per aprire tavolo devono fermarsi bombe’**

StrettoWeb

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “Il nuovo ordine mondiale che si sta delineando è quello della forza: io sono più forte e ti conquisto. E’ un nuovo disordine mondiale. Putin parla di aggressione dell’Occidente. Ma non è mai accaduto. Per Putin aggressione è il fatto che alcuni paesi sono entrati nella Nato. Il messaggio che ha lanciato in Ucraina ha rafforzato la volontà di entrare nella Nato. Noi vogliamo il dialogo, ma deve rispettare le regole internazionali. L’unico modo per aprire il tavolo è necessario che si fermino le bombe”. Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a l’Aria che Tira’ su La7 commentando il discorso di Vladimir Putin nel giorno del suo quinto insediamento.

