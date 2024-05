Ucraina: Conte, ?siamo su orlo terza guerra mondiale, stop a strategia su pelle italiani?

StrettoWeb

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo prioritario è la pace in Ucraina e nel Medio Oriente. Le parole di oggi del Segretario della Nato obiettivamente segnalano una ulteriore escalation. Siamo sull?orlo della terza guerra mondiale. E noi diremo ?no?, basta con questa strategia sulla pelle degli italiani?. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte arrivando al Salone delle Fontane dell?Eur per l?iniziativa ?Unite, verso un nuovo genere di politica?.

