Ucraina: Conte, ‘no a invio a oltranza di armi, no a terza guerra mondiale’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “La sanità in Italia è un disastro, abbiamo bisogno di più risorse ma è difficile trovarle se abbiamo un patto di stabilità che ci impone un taglio annuo di 13 miliardi. Noi siamo l’unico partito che ha votato contro il patto e siamo lunico partito che vota contro l’invio ad oltranza di nuovi investimenti militari. Non vogliamo questa corsa al riarmo, non vogliamo la terza guerra mondiale”. Così Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale a Monterotondo.

