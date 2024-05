Ucraina: Carfagna, ‘Salvini-Meloni sono agli opposti su armi, governo spaccato’

StrettoWeb

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Dice Matteo Salvini che ‘sicuramente la risposta non è mandare altre armi’ a Kiev. Messaggio forte e chiaro a Giorgia Meloni, che ha sempre sostenuto ‘l?esatto contrario’, perché ‘l’unica possibilità che in Ucraina c’è di arrivare a un qualsiasi tavolo di trattativa è mantenere equilibrio tra le forze in campo’. Premier e vicepremier la pensano insomma agli opposti, con Salvini che torna a mettere in discussione la linea atlantista di Palazzo Chigi nel momento probabilmente più delicato del conflitto, tra l?avanzata russa a Est, le ultime minacce nucleari di Putin e nuovi complotti per assassinare Zelensky. Governo spaccato, sulla più importante delle questioni di politica estera. Sarà pure campagna elettorale, ma è senza dubbio un grosso problema”. Lo scrive su X Mara Carfagna, presidente di Azione.

