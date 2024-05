Turismo, iperturismo e territori: statistiche per il decisore pubblico, a Reggio Calabria un convegno scientifico dell’Istat

StrettoWeb

Il giorno 4 giugno 2024 alle ore 9 si svolge il convegno scientifico dal titolo “Turismo, iperturismo e territori: statistiche per il decisore pubblico” presso la Sala dei Lampadari Palazzo San Giorgio del Comune di Reggio Calabria.

L’evento, promosso dall’Istat con il patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Regione, dell’Usci e delle tre università calabresi, offre spunti di riflessione sulla rilevanza delle informazioni statistiche nel monitorare l’andamento del settore turistico in Italia e in particolare in Calabria e sull’impegno per potenziare le analisi sui territori e creare nuove fonti di informazione. Attraverso le esperienze accademiche e di ricerca, si mirano a delineare i bisogni informativi nel campo del turismo e la capacità di risposta della statistica ufficiale e non.

Il convegno si apre con i saluti del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Filippo Mancuso, della Vicepresidente della Giunta Regionale della Calabria Giusy Princi e del Direttore generale dell’Istat Michele Camisasca. Modera i lavori la Dirigente dell’Ufficio Territoriale Istat Area Sud Antonella Bianchino.

Seguiranno le presentazioni tecniche di esperti statistici e docenti universitari su dati e indicatori relativi al turismo a livello locale.

Nella tavola rotonda, coordinata dal Prof. Fabrizio Antolini, Presidente SISTUR Società Italiana di Scienze del Turismo, saranno discusse le strategie e le prospettive future del turismo calabrese a partire da esperienze territoriali e da nuove fonti di informazione. Le conclusioni saranno a cura del Direttore generale dell’Istat Michele Camisasca.

Ecco il programma

