Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha incontrato i cittadini di Arangea, zona sud di Reggio Calabria, all’interno della Chiesa della stessa frazione. Lo ha fatto per mettere in luce la popolazione, soprattutto quella anziana, sulle modalità e sui tentativi di truffa a privati che si sono registrati in città negli ultimi tempi.

Per l’occasione, i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno rilasciato una guida per spiegare come fare a evitare i raggiri. La riproponiamo integralmente.

