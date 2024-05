Troncone (Adr): “Traffico aereo crescerà del 20% nella stagione estiva”

StrettoWeb

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “La stagione estiva sta andando estremamente bene. Roma si conferma un mercato molto attrattivo e magnetico a livello globale. Stiamo ancora sperimentando una crescita notevole del 20%, rispetto alla scorsa stagione estiva, che era stata una stagione di grande successo. Siamo l?aeroporto in Europa che cresce di più, e questo testimonia ancora una volta la capacità di attrazione forte di Roma. Ci aspettiamo una crescita nel medio e lungo termine per la ripresa dei mercati emergenti, in particolare quelli asiatici. Un grande evento globale come il Giubileo del 2025 e ci aspettiamo del traffico aggiuntivo. Difficile al momento fare le stime precise”. Lo sottolinea l?ad di Adr Marco Troncone, rispondendo alle domande dei cronisti sui dati del traffico aereo in vista dell?estate, a margine di un convegno di Eni sul carburante Saf.

