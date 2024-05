Trofeo delle Due Sicilie, Esperienza Nuoto di Reggio Calabria al 2° posto

StrettoWeb

Domenica 5 maggio, presso la piscina del centro sportivo “Unime” di Messina, si è svolto il “Trofeo Due Sicilie”, indetto e organizzato dal Settore Nuoto del Comitato Regionale ASI Calabria, manifestazione rivolta alle Società e alle Associazioni ASI della Calabria e della Sicilia. È la prima manifestazione della corrente stagione sportiva tenutasi in Sicilia, che ha dato l’opportunità a giovani atleti di diverse società calabresi e siciliane di mettersi in gioco in una splendida vasca da 50 mt. all’aperto.

Si è svolta così questa tappa Asi a Messina, manifestazione alla quale hanno partecipato svariate società calabresi, tra cui non poteva mancare la società di Reggio Calabria “Esperienza Nuoto”, del Centro Sportivo Andrea Maria di Pentimele, che ha portato con sé, oltre alla sua squadra Asi, anche grandi e piccini provenienti dai corsi della scuola nuoto e del nuoto adulti del loro centro sportivo.

I nomi dei partecipanti

Di seguito i nomi dei partecipanti:

Ambrogio Vincenzo, Barreca Aurora, Barresi Giovanni, Battaglia Francesco, Belardo Giuseppe, Bilardi Asia, Bilardi Fortunato, Borrello Stella, Cipri Federico, Cogliandro Laura, Colella Velia, D’Agostino Lavinia, Ficara Miriam, Fontana Giovanni, Fontana Luana, Fontana Matteo, Galimi Matteo, Gangemi Federico Pio, Giunta Santina, Idone Claudia Rosalba, Ierinò Raffaella, Iero Martina, Laganà Augusto Davide, Larnè Bolognari Matilda, Lauria Giorgia, Lewis Gwyneth Elizabeth, Lewis James Clifford, Nava Domenico, Pace Antonio Emanuele, Paviglianiti Antonino Cesare, Paviglianiti Giorgia, Piromalli Irene, Pontrelli Matteo Antonio, Romano Amalia Angela, Romeo Leonardo, Santodonato Jacopo, Scordo Anna Karol, Tallarida Giuseppe, Taverriti Giuseppe, Tegano Sofia, Trunfio Antonino, Votano Iris, Zampogna Alessio, Zimbalatti Viola, Zoccali Gabriele Rocco Antonio.

I risultati

Esperienza Nuoto porta a casa un meritato 2° posto, esito reso possibile non solo dal duro lavoro dei suoi atleti ma anche dalla cooperazione tra lo staff della società.“Una domenica ricca di emozioni” commenta l’allenatrice della squadra Asi e della squadra Master, Santina Giunta, che aggiunge “è stata una giornata estremamente positiva, sia perché la nostra società ha conquistato un ottimo risultato salendo sul podio, sia perché molti dei nostri ragazzi sono riusciti a migliorare i loro tempi, rendendoci sempre più orgogliosi di loro”.

Con lei anche le istruttrici Amalia Romanò, che si occupa della categoria Propaganda e della pre – agonistica Asi, Iris Votano, referente della Scuola Nuoto, che ha il compito di selezionare nuovi atleti dai corsi giornalieri e Giovanni Barresi, coach di una parte della squadra Asi, assieme si mostrano soddisfatti dei significativi risultati raggiunti dai loro atleti.

