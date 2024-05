Trenitalia, importanti novità per Calabria e Sicilia | DETTAGLI

StrettoWeb

Per quel che riguarda gli investimenti di Trenitalia e del Polo Passeggeri, la spesa nel 2023 ha superato 1,8 miliardi di euro, di cui 1,1 miliardi destinati al rinnovo della flotta. Questi i dati diffusi in occasione della presentazione della Summer experience 2024.

Frecciarossa ha un piano di investimenti di oltre 1 miliardo di euro per l’acquisto di 46 nuovi treni ad alta velocità che inizieranno a circolare entro la fine del 2025. Per il trasporto regionale sono entrati in servizio, negli ultimi 5 anni, 459 nuovi treni Rock, Pop e Blues e oltre 300 mezzi di nuova generazione arriveranno entro il 2027 (investimento complessivo di 6,8 miliardi di euro).

Novità anche per Intercity: circolano in Calabria, Basilicata e Puglia i nuovi treni ibridi acquistati con fondi PNRR. Un investimento da 60 milioni di euro che si inserisce in un piano più ampio per il Sud, sempre finanziato con fondi PNRR, che include altri 140 milioni per 70 carrozze notte che viaggeranno da e per la Sicilia.

“Sono fondi PNRR, sono gia spesi, abbiamo due treni che circolano sulla line Jonica, treni ibridi molto ecolgici, a batteria e diesel, visto che linea non ancora del tutto elettrificata”, spiega Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, società del gruppo FS, intervenendo alla presentazione della Summer experience 2024. Busitalia prevede l’acquisto di 795 autobus elettrici, ibridi e diesel Euro 6 alimentati HVO, per un valore di oltre 313 milioni di euro. Per FSE, inoltre, il finanziamento proveniente dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di oltre 10 milioni di euro consentirà di acquistare 38 nuovi autobus hybrid, di cui 7 in consegna in estate.

Lo sviluppo delle iniziative in ambito digitale ha contribuito all’incremento del numero di passeggeri che acquista online: il 47% dei biglietti è venduto su sito e App. Nelle prossime settimane, inoltre, il sistema di pagamento ‘Tap&Tap’, che permette di acquistare i biglietti regionali utilizzando la carta di pagamento contactless direttamente alle validatrici presenti in stazione, verrà esteso anche sulla Venezia – Bassano del Grappa; Torino-Caselle e Cagliari-Aeroporto Elmas, dopo i buoni risultati registrati sulla tratta Verona-Venezia.

