Tragedia in Sicilia, grave incidente sul lavoro: cade dal tetto, muore un uomo

StrettoWeb

Grave incidente mortale sul lavoro in Sicilia, per la precisione a Floridia, in provincia di Siracusa. A perdere la vita un 59enne, operaio della ditta che si stava occupando dei lavori sul tetto della casa. Per cause ancora da accertare, si è verificato un cedimento e l’operaio è caduto, venendo travolto dal materiale. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118.

Sono intervenuti i carabinieri del Nil che si stanno occupando di raccogliere elementi per accertare la dinamica. La Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo sull’incidente, sequestrato l’area.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.