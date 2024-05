Torneo delle Regioni, Calabria campione d’Italia: Sardegna KO al PalaCalafiore di Reggio in diretta Sky

StrettoWeb

La Calabria vince in casa il Torneo delle Regioni. Nella finale Under 19, vittoria per 3-2 contro la Sardegna da parte della delegazione calabrese. Il successo arriva al PalaCalafiore, a Reggio Calabria, città che ha ospitato quest’anno la prestigiosa competizione di calcio a 5.

Vetrina importante, questa, per la città dello Stretto, insieme ai primi voli Ryanair. In questi giorni, giovani da tutta Italia hanno “riempito” le strutture sportive e il centro di Reggio Calabria. Oltre a questa soddisfazione, anche quella di aver vinto in casa, tra l’altro in diretta Sky. La nota emittente tv, infatti, ha trasmesso la partita live dal PalaCalafiore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.