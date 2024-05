Tiro con l’Arco: gli Arcieri Club Lido conquistano 3 medaglie d’oro a Polistena

StrettoWeb

Partita la stagione outdoor nel tiro di campagna in Calabria, gli Arcieri Club Lido subito protagonisti con tre podi tutti d’oro nella competizione svoltasi in località Baldassarre, ad opera dalla società del presidente Angelo Rodofili, con l’organizzazione tecnica di Antonio Rodofili. Percorso tra gli aranceti e in pieno campo, quello proposto per l’evento sportivo di domenica 28 Aprile a Polistena, nel quale hanno partecipato atleti provenienti da tutta la regione e dalle regioni limitrofe, articolato in un susseguirsi di bersagli che nonostante la planarità della location hanno trovato ubicazione tecnica tale da potersi definire di alta difficoltà. La competizione caratterizzata dal forte vento ha visto partecipare per la società del quartiere Lido di Catanzaro tre atleti, con l’esordio in questa disciplina di Fabio Ludovica, la quale a fine gara con un ottimo punteggio si porta a casa l’oro nelle divisione compound classe ragazze.

Stesso podio per Francesco Poerio Piterà con la attrezzatura Gillo e accessori Arco Sport rimessa a punto per questo tipo di gara, con la prova sul campo delle nuove alette Gas Pro testate per l’evento. Ottimo risultato ottenuto sopra i 350 punti valevole per le qualifiche agli italiani di Bergamo. Oro anche nella divisione arco nudo per Poerio Piterà Edoardo nella classe seniores.

Le parole di mister Poerio Piterà Edoardo

“Buona la prima – aggiunge il Mister Poerio Piterà Edoardo – in questi primi inizi di stagione le condizioni metereologiche hanno condizionato gli allenamenti e soprattutto le prove pratiche sul campo delle attrezzature, questo, non ha scoraggiato i ragazzi, i quali nonostante ciò hanno saputo mettere in campo quello che in questo poco tempo abbiamo potuto fare per la disciplina campagna. La stagione è all’inizio, quindi cercheremo di migliorare ed ottenere sempre soddisfacenti prestazioni in base all’attività programmata per l’anno sportivo”.

