Una scossa di terremoto si è verificata poco fa e precisamente alle ore 11:52 nel cuore dell’Aspromonte, in alta montagna, nei pressi di Montalto in provincia di Reggio Calabria. Il sisma è stato di magnitudo 3.5 ad una profondità di 22 chilometri e per questo è stato nettamente avvertito dalla popolazione.

