Taurianova: si inaugura il Borgo Sociale, la struttura che darà servizi e alloggi ai lavoratori migranti

L’Amministrazione Comunale di Taurianova invita la comunità alla cerimonia di inaugurazione del Borgo Sociale, prevista mercoledì 22 maggio 2024 a partire dalle ore 16.30, in contrada Russo. Il taglio del nastro, alla presenza fra gli altri del prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, e del sindaco di Taurianova, Roy Biasi, rappresenta l’avvio della struttura che – finanziata con i fondi Su.Pr.Me – garantisce servizi, spazi aggregativi e alloggi a favore dei lavoratori stranieri in regola. Durante la cerimonia verranno fornite informazioni circa tempi e modalità per la chiusura dell’accampamento informale da anni presente nella zona in una proprietà privata.

Indicazioni stradali

Per arrivare al Borgo Sociale è consigliabile percorrere la strada Provinciale Taurianova-Rizziconi e, all’altezza dell’unica area di servizio lungo l’arteria stradale, svoltare nella stradina di campagna ben visibile proprio lateralmente al distributore.

