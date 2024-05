Taurianova capitale del Libro, il Garante Marziale dona 3 mila euro per l’acquisto di testi per i bambini

StrettoWeb

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha notificato stamani al sindaco di Taurianova, Roy Biasi, il dispositivo con il quale elargisce tremila euro per l’acquisto di libri per l’infanzia e l’adolescenza, allo scopo di promuovere il diritto dei minori all’accesso alla cultura.

“La mia determinazione – spiega il Garante – si inserisce nel contesto di “Taurianova capitale italiana del libro 2024”, che è da considerarsi un’occasione storica per promuovere un’immagine della Calabria positiva, dove i più piccoli godono di priorità. Non a caso la prima manifestazione della lunga kermesse ha riguardato la povertà educativa e mi ha visto tra i relatori testimonial”.

“L’acquisto dei libri per bambini e adolescenti – continua Marziale – va ad arricchire la sezione dedicata della biblioteca comunale “Antonio Renda”, operante sin da quando io ero bambino e da me stesso frequentata assiduamente, in una Taurianova che mi ha dato i natali e che, giovanissimo, ho amministrato”. “Nel corso dell’anno – conclude Marziale – a cura del mio ufficio e dell’amministrazione comunale avranno luogo anche altre manifestazioni volte a promuovere la cultura dei diritti dei minori”.

