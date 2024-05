Supporto all’allattamento, alla genitorialità e screening gratuiti: doppio appuntamento a Reggio Calabria

StrettoWeb

Si terranno domenica 19 maggio e lunedì 20 maggio altri due appuntamenti del progetto “Ci prendiamo cura di te”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Pandora” ed in collaborazione con il coordinamento dei consultori familiari dell’ASP di Reggio Calabria. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti e per partecipare non occorre prenotarsi.

Il programma di domenica

Domenica 19 maggio, dalle 10:00 alle ore 12:30, presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, un appuntamento molto atteso in tema di “disostruzione delle vie aeree in età neonatale e pediatrica e shaken baby syndrome”. Nel corso della mattinata i professionisti sanitari erogheranno le seguenti prestazioni:

manovre di disostruzione delle vie aeree in epoca neonatale e pediatrica. La formazione prevede una parte teorica e una pratica con simulazione su manichini, con il supporto di istruttori SIMEUP e in collaborazione con l’Associazione Culturale Help, dott. G. Casile Giuseppe, dott. P. Marino, E. Puliatti e della dott.ssa M. R. Velletri, Medico Chirurgo specialista in pediatria e neonatologia;

shaken Baby Syndrome: perché scuotere un bambino è pericoloso? A cura della dott.ssa M.R. Calafiore, Direttore UOC Pediatria di Polistena (RC);

supporto all’allattamento e alla genitorialità, a cura delle dott.sse Angela Suni e A. Siclari, Ostetrica e Psicologa ASP.

Il programma di lunedì

Lunedì 20 maggio, invece, dalle 9.30 alle 13.00, dopo il grande successo dello scorso 26 aprile e delle tantissime richieste ricevute, grazie alla grande disponibilità della dott.ssa Di Furia, direttore generale ASP, e del dott. Alvaro, coordinatore consultori ASP, presso il consultorio Gebbione di via Padova avrà luogo un secondo OPEN DAY.

Il consultorio Gebbione, ma presto anche altri consultori dell’area jonica e tirrenica, spalancherà di nuovo le porte alla città con una mattinata ricca di molteplici servizi rivolti a tutte le fasce d’età, dalla nascita all’età della menopausa:

screening neonatale ecografico di anche per i bambini dal 1° mese compiuto di vita fino al terzo mese;

screening ecografico dei reni per i bambini dal 1° mese compiuto di vita fino al 1° anno di età;

supporto all’allattamento e alla genitorialità;

supporto sulla prevenzione e gli screening per le donne in età fertile ed in menopausa;

screening per il papilloma virus per le donne tra i 30 ed i 64 anni

Per informazioni è possibile inviare un messaggio whatsapp al 327 321 4562.

