Superbonus: Salvitti, ‘voto fiducia? Non credo ci sia volontà politica, solo questione di tempi’**

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Sul decreto superbonus “per quanto riguarda il mettere la fiducia o meno” la questione “non è legata ad un aspetto di carattere politico, è solo una questione legata ai tempi”. Lo dice il relatore del dl Superbonus, Giorgio Salvitti (Fdi), rispondendo a chi gli domanda se il governo metterà la fiducia sul decreto che arriva in Aula, al centro di un braccio di ferro in Commissione Finanze tra Lega-Fdi e Fi. “Penso che non ci sia volontà di porre la fiducia, solo una questione legata ai tempi”, aggiunge. Salvitti è stato votato poco fa come relatore con l’astensione proprio di Forza Italia. Fi ha detto che vota la fiducia? “Ci mancherebbe altro”, conclude.

