Superbonus, Giorgetti: “uscire da questa ubriacatura, disintossicazione è dolorosa per chi ne trae vantaggi ma dalla droga bisogna uscire”

“Il superbonus è una misura eccezionale per tempi eccezionali, come tante altre cose fatte in epoca pandemica. Finita quella ubriacatura, da questo tipo di droga economica bisogna uscire. Purtroppo la disintossicazione è dolorosa ma qualcuno la deve fare. Mi rendo conto che chi più ne trae vantaggi non è d’accordo ma dalla droga bisogna uscire. Io spero che si metta un punto definitivo, però è giusto e anche mio dovere come ministro dell’Economia mettere in chiaro la situazione”. E’ quanto afferma il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

