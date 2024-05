Superbonus: Barelli-Nevi, ‘sorpresi da sugar tax, problema metodo e merito’**

StrettoWeb

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Dalla lettura dell?emendamento del Mef al decreto numero 39, riguardante agevolazioni fiscali e bonus edilizi, scopriamo che viene introdotta la sugar tax. Per noi si tratta di un problema di metodo e di merito”. Lo sottolineano Paolo Barelli e Raffaele Nevi, rispettivamente capogruppo di Forza Italia alla Camera e portavoce del partito.

“Sul metodo -spiegano- ci dispiace constatare che anche su questo argomento non c?è stato nessun confronto preventivo. Nel merito preme sottolineare che in occasione della approvazione della legge di Bilancio Forza Italia aveva già indicato la necessità di un rinvio della cosiddetta sugar tax contro la quale ci battiamo da anni. E così era stato concordato con la maggioranza e con il Governo. Ciò si era anche concretizzato con l?approvazione di due nostri ordini del giorno in Aula votati dalla maggioranza e approvati dal Governo che quindi era impegnato a non immettere alcuna tassa sull?argomento”.

“Siamo meravigliati quindi -concludono i due esponenti di Fi- di questa inversione non concordata, mentre appare rinviata l?introduzione della plastic tax; almeno su quest?ultima c?è stata coerenza?.

