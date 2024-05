Successo per il Convegno “Reggio Quale Futuro?”

StrettoWeb

Si è svolto oggi presso l’Auditorium Lucianun il convegno promosso dall’associazione Nous dal titolo “Reggio-Quale Futuro?”. L’evento, che ha registrato una partecipazione numerosa, ha visto l’intervento di diverse personalità autorevoli del territorio, tra cui il dott. Falduto e il dott. Aloisio, oltre a numerosi interventi da parte del pubblico presente in sala.

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di confronto e riflessione sulle sfide e le opportunità che attendono Reggio Calabria. Durante gli interventi, i relatori hanno affrontato temi cruciali per lo sviluppo della città, come l’urbanistica, l’economia, la cultura e il sociale, offrendo spunti di riflessione e proposte concrete.

Il dott. Falduto ha sottolineato l’importanza di un piano strategico a lungo termine che coinvolga tutti i settori della società, mentre il dott. Aloisio ha focalizzato l’attenzione sull’urgenza di investire in infrastrutture moderne e sostenibili per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Particolarmente significativo è stato il momento di dibattito con il pubblico, che ha visto numerosi interventi e domande, a testimonianza di un forte interesse e di una partecipazione attiva da parte dei cittadini. Molte le problematiche sollevate, dalle difficoltà legate alla mobilità urbana alle necessità di maggiore attenzione verso i giovani e l’occupazione.

Con la conclusione del convegno, inizia ora un percorso di confronto più ampio che coinvolgerà direttamente i cittadini. L’associazione Nous per Reggio ha annunciato una serie di incontri e workshop che verranno organizzati nelle prossime settimane, con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti e proposte concrete per affrontare le problematiche evidenziate e costruire insieme un futuro migliore per Reggio Calabria.

“La partecipazione odierna e l’entusiasmo mostrato dal pubblico sono segnali positivi che ci spingono a proseguire su questa strada,” ha dichiarato il presidente dell’associazione Nous. “Vogliamo creare un dialogo costruttivo e inclusivo, dove ogni cittadino possa sentirsi parte attiva del cambiamento.”

Il percorso di confronto con i cittadini rappresenta una novità importante nel panorama delle iniziative locali, e c’è grande attesa per vedere quali proposte emergeranno da questo dialogo aperto e partecipato. L’associazione Nous per Reggio invita tutti i cittadini a partecipare ai prossimi incontri, perché solo attraverso la collaborazione e il confronto si potranno trovare soluzioni efficaci e condivise per il futuro di Reggio Calabria.

Hanno partecipato:

Antonia Condemi – CODACONS

Claudio Aloisio – Pres. CONFESERCENTI

Pietro Marcianò – Segr. NOUS PER REGGIO

Enzo Regolino – Segr. Confederale ORSA

Nuccio Recupero – GIORNALISTA

Antonio Vacalebre – Pres. NOUS PER REGGIO

Giuseppe Modafferi – NOUS PER REGGIO

Giuseppe Falduto – IMPRENDITORE

Francesco Polimeno – NOUS PER REGGIO

Giuseppe Labate – NOUS GIOVANI

