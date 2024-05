Strage Brescia: Meloni, ‘io a Caivano per onorare impegno, ma governo c’era’

StrettoWeb

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Il governo era presente in entrambe le cose, a Caivano e all’anniversario di Piazza della Loggia a Brescia. Il Consiglio dei ministri esiste per una ragione, una persona non può fare tutto, io rappresento i ministri e i ministri rappresentano me. Il governo c’era a Brescia e a Caivano. A Caivano c’ero io personalmente perché ero andata” nei mesi scorsi “a prendere un impegno con i cittadini e dovevo tornare per mantenerlo”. Così la premier Giorgia Meloni, intervistata per la serie ‘Italia. Europa, le interviste del Corriere’ online sul corriere.it, risponde a una domanda sulla sua assenza alla cerimonia ieri per la strage di Piazza della Loggia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.