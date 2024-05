La storia del Bergamotto finisce su Rai 2: l’Oro di Reggio Calabria a “Eat Parade” | DATA

StrettoWeb

A “Eat Parade” la storia fantastica del Bergamotto di Reggio Calabria. Venerdì 24, alle 13.30, andrà in onda la storica rubrica del Tg2 “Eat Parade”, ideata e condotta da Bruno Gambacorta. È una delle più longeve rubriche della Rai, andando in onda ininterrottamente da 25 anni in coda al TG2 delle 13. In questa puntata, dopo la consueta carrellata di interviste e speciali dedicati al meglio dell’enogastronomia italiana, si parlerà di libri specialistici e in particolare si segnalerà la “Storia Fantastica del Bergamotto di Reggio Calabria”, saggio di Filippo Arillotta edito dalla Kaleidon Editrice, in cui si raccontano i primi passi del Principe degli Agrumi attraverso una ricca documentazione per la prima volta pubblicata in un volume e con le splendide illustrazioni di Aldo Sacchetti.

Una grande soddisfazione per l’Autore e per la Casa Editrice, oltre ad una grande occasione di promozione per la Calabria, per la città di Reggio e per il suo Bergamotto, che vengono proposti, grazie ad una vetrina nazionale, all’attenzione del vasto pubblico di appassionati che da anni segue TG2 Eat Parade. Appuntamento quindi a Venerdì 24 Maggio alle 13.30 dopo il Tg2, o in replica su RaiPlay.

