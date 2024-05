Sostenibilità, Pratesi (EIIS):”Semplicistica idea di risolvere problema eliminando un ingrediente”

StrettoWeb

Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – ?La complessità è un obiettivo, ma è anche una sfida molto fatta da tante variabili e le soluzioni non possono essere semplici di fronte a problemi complessi. Uno dei rischi che si ha nel percorso verso la sostenibilità è semplificare, cercare di trovare il problema, l’unico problema, la causa di tutti i mali. Talvolta sono alcuni ingredienti, alcune aziende o alcune situazioni che vengono considerate il motivo del problema.? Lo ha dichiarato Carlo Alberto Pratesi, Presidente dell?European Institute of Innovation for Sustainability a margine dell?incontro ?Partnership for Impact? nell?ambito dell?European Innovation for Sustainability Summit. “Questo è successo, per esempio con l’olio di palma, è successo con la plastica, per certi versi anche con la carne – ha spiegato l?esperto -. È ovvio che sono tutti prodotti che hanno avuto un incredibile sviluppo e una grandissima domanda: questo ha generato automaticamente degli impatti, ma l’idea di eliminare un ingrediente e con quello, eliminare il problema, è sostanzialmente sbagliato. Molti di questi prodotti in alcuni casi sono i migliori?.

?Naturalmente bisogna gestirli con correttezza e quindi nel caso dell’olio di palma, per esempio, in maniera sostenibile. E allora la strada è quella giusta per i consumatori, per i media, per a volte anche per la politica. Il messaggio è semplice, più facile da gestire. La realtà è che i messaggi semplici a volte sono molto vicini alle fake news.”, ha concluso.

