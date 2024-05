StrettoWeb

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Una preoccupazione forte va espressa per l?allarmante ritorno della violenza politica in Europa, testimoniato da diversi gravissimi recenti episodi, come avvenuto in Slovacchia con l?attentato al premier”. É quanto si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione del Consiglio supremo di Difesa, presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

