Slalom Mannoli-Gambarie, domani la 1ª gara del Campionato Italiano di Automobilismo nella storia della provincia di Reggio Calabria

Un’attesa durata anni, finalmente arrivata nel 2024 al meritatissimo traguardo della massima titolazione conferita da Aci Sport alle gare di slalom: la sfida fra Mannoli e Gambarie, che si corre sulla metà superiore dello splendido percorso della leggendaria cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, animerà il fine settimana della Città Metropolitana, grazie all’arrivo dei migliori specialisti nazionali della velocità con le postazioni.

Allo start anche Luigi Vinaccia, istituzione assoluta del motorismo italico con quattro titoli italiani e oltre 300 vittorie a curriculum, il tricampione Salvatore Venanzio ed il due volte tricolore Michele Puglisi, oltre ad Emanuele Schillace, Salvatore Arresta e ad altri protagonisti assoluti. Fra i piloti locali, le speranze reggine per la Top5 finale sono alimentate dal veterano Carmelo Scaramozzino e dal giovane Gaetano Rechichi. Eccezionale l’impegno umano, economico ed organizzativo sostenuto ancora una volta dalla Scuderia Piloti per Passione, capitanata da Giuseppe Denisi, che per i vent’anni della propria attività vede meritatamente coronati i propri eccezionali sforzi.

Unanime il giudizio molto positivo sul percorso da parte dei piloti provenienti da fuori regione, che lo hanno convintamente definito fra i migliori o il migliore in assoluto del campionato. La SS184 del segmento interessato resterà chiusa dalle 8.30 fino al tardo pomeriggio, pertanto la viabilità per arrivare a Gambarie si concentrerà sulla SS183, per chi arriva da Reggio Calabria.

Si comunica che in occasione della gara automobilistica 8° slalom di Gambarie con titolazione Campionato italiano, Challenge Slalom Calabria 2024 e coppa italia IV^ zona del 26 Maggio p.v. che la strada ex SS 184 Gallico Gambarie sarà chiusa al traffico dalle ore 08, 00 alle ore 17,00 di Domenica dal bivio di Podargoni a Gambarie. Chi volesse raggiungere Gambarie può farlo da Terreti o da Campo Calabro.

