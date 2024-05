Sila, cucciolo di Capriolo abbandonato ferito di fronte la Guardia Medica di Lorica

StrettoWeb

Nei giorni scorsi è stato trovato un cucciolo di Capriolo di fronte la porta della guardia medica di Lorica, ferito e adagiato in una cassetta. Visto il malessere dell’animale, il medico di guardia ha segnalato l’accaduto alla Polizia Provinciale – distaccamento di San Giovanni in Fiore che in tempi brevissimi si è impegnata nell’organizzare i soccorsi, essendo la pattuglia impegnata in un servizio indifferibile a Luzzi. L’animale è stato prelevato dalle guardie dell’ANPANA di San Giovanni in Fiore, dirette da Massimo Secreti, consegnandolo poi alle guardie zoofile del N.O.G.R.A. di Crotone, guidate dal coordinatore provinciale Luigi Altilia, che hanno poi provveduto al trasferimento presso il CRAS di Catanzaro.

Grazie ai consigli dei poliziotti provinciali e del responsabile del CRAS, la dott.ssa Giordano, durante il trasporto l’animale è stato rifocillato dalle guardie del N.O.G.R.A con latte di capra. Purtroppo a causa di un grave trauma, il cucciolo e poi deceduto. Una gara di solidarietà resa possibile solo grazie alla grande sensibilità della guardia medica dott. Lavigna, dei poliziotti provinciali Mancina e Congi e delle guardie volontarie ANPANA e N.O.G.R.A, che si sono distinte per la celerità, disponibilità e abnegazione. Nell’occasione si ricorda che questi animali se trovati nel bosco, da cuccioli, non vanno assolutamente toccati con le mani o peggio portati via credendo di essere stati abbandonati in quanto le madri li nascondono spesso nell’erba alta o dietro gli alberi e ritornano per allattarli. Le persone che si avventurano nei boschi, non devono assolutamente toccare questi animali con le mani (la madre sentendo l’odore umano li abbandoneranno definitivamente, condannandoli a un triste destino) e non devono prelevarli; in entrambi i casi commetterebbero un grave errore.

Anche una volta recuperati, oltre all’impegno considerevole dei soccorritori, poiché l’unico CRAS abilitato a recuperare questo genere di animali è a Catanzaro, sarà molto difficile svezzarli e certamente l’animale, se sopravviverà, sarà destinato in un recinto faunistico e quindi sottratto alla vita selvatica. Pertanto si coglie l’occasione, specie nel periodo primaverile, di stare lontani da cuccioli di cervidi (Capriolo e Cervo), qualora questi fossero rinvenuti apparentemente abbondonati nei boschi e di allontanarsi nel più breve tempo possibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.