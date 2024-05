Sicilia: torna il Festival del Cinema Italiano al Teatro Greco di Tindari

StrettoWeb

Il Festival del Cinema Italiano, con le sue “Stelle d’argento“, torna a far compagnia al suo pubblico, regalando emozioni e divertimento, dal 2 al 6 luglio prossimo, nel suggestivo Comune di Patti, situato in provincia di Messina, con le sue fantastiche piazze, i suoi emblematici palazzi storici e il maestoso Teatro Greco di Tindari, in cui si terrà la premiazione e la serata di Gala.

La Sicilia, con la sua magia e i suoi colori, culla della cultura del Mediterraneo, ospita questa importante rassegna internazionale del Cinema ed altro ancora.

Sei giornate di proiezioni, incontri, dibattiti e masterclass ci attendono. Protagonisti saranno attori e registi, critici e giornalisti di settore e non mancheranno produttori, sceneggiatori e addetti ai lavori per discutere sul futuro del settore.

Per l’occasione, negli storici Palazzi Galvagno e San Francesco, o con il progetto “ARTE & CINEMA – LA GRANDE BELLEZZA”, sarà allestita una mostra collettiva di opere di pittori provenienti da tutto il mondo.

Cantanti, cabarettisti e chef stellati accompagneranno i vari appuntamenti della giornata. Tra i più attesi vi è il World Chocolate Day con Igino Massari e Simone Sabatini.

In collaborazione con il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina saranno dedicati 8 spazi musicali prevalentemente ai giovani.

Sarà omaggiato il ricordo del maestro Luttazzi per i cento anni trascorsi dalla sua nascita.

In lizza per le Stelle d’Argento vi saranno opere cinematografiche, lungometraggi e corti, documentari di produzioni indipendenti e majors del cinema mondiale, senza dimenticare le tradizioni e i valori della Sicilia, che ha dato i natali a personaggi e maestranze che hanno fatto la storia del cinema.

Il cinema sarà, inoltre, lo strumento di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ecosistema. Tra i progetti presentati vi è “Preferisco il rumore del mare”, che è una collaborazione tra il cinema italiano e i Paesi che condividono “lo stesso mare” mediante documentari realizzati da registi marocchini.

Non mancheranno campagne tutte italiane, che, con uno sguardo sul mondo, affrontano la crisi climatica, come ‘Only One’, campagna internazionale lanciata da Marevivo, Marina Militare e Fondazione Dohrn sulla transizione ecologica a bordo delle navi scuola Palinuro e Vespucci, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.

Grande spazio sarà attribuito alla cultura con la presentazione del libro “La Comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario” di Biagio Maimone.

La maratona culturale proseguirà nelle Isole Eolie con il “Malvasia Food & Wine Festival“, con partenza , domenica 7 luglio, dal Golfo di Patti o dal Porto di Capo D’Orlando.

Una nave, fino al 10 luglio, condurrà ospiti, attori, produttori, sceneggiatori e giornalisti alle Eolie per far conoscere loro il territorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.