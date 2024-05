Sicilia, il Mit stanzia 40 milioni di investimenti per nuovi treni

StrettoWeb

“Buone notizie per i trasporti della Sicilia. Il Mit di Matteo Salvini ha stanziato 40 milioni di euro per investimenti in nuovi treni più moderni ed efficienti, così come previsto dallo schema di decreto di riparto nazionale”. Così il senatore della Lega e coordinatore del partito in Sicilia Claudio Durigon.

“Risorse fondamentali, destinate a mezzi ad alimentazione elettrica o a idrogeno, dunque realmente rispettosi dell’ambiente, senza cadere nella mera ideologia. Con la Lega al governo più fatti e meno parole per i nostri cittadini”, conclude Durigon.

