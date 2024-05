Siccità: Schlein, ‘Lollobrigida? In vino veritas, parole incredibili’

StrettoWeb

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Ho sentito parole del ministro Lollobrigida che si fa fatica a credere. Stava parlando dei vini in Piemonte, in vino veritas…”. Lo ha detto Elly Schlein, a Pesaro per una iniziativa elettorale, sulle dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura sulla siccità.

“Sono parole che si descrivono da sole. Se questo è l’impegno del governo per affrontare il fatto che in Sicilia centinaia di comuni vedono l’acqua razionata siamo in buone mani… Domani saremo in Sicilia per aiutare a risolvere questa situazione drammatica”, ha aggiunto la segretaria del Pd.

