Settingiano, violenta esplosione devasta una villetta: crollano le pareti, un ustionato è gravissimo | LIVE

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale (15 unità con quattro automezzi ed autobotti per rifornimento idrico) sono impegnate dalle ore 13.20 circa in loc. Martelletto nel comune di Settingiano per esplosione in un appartamento.

Interessata parte di una villetta su due livelli. L’esplosione, causata probabilmente da una fuga gas, ha causato danni significativi alla struttura, incluso il crollo di pareti esterne della villa. Una persona rimasta ustionata è stata trasportata d’urgenza all’ospedale per le cure necessarie.

Carabinieri sul posto per gli adempimenti di competenza. Intervento dei vigili del fuoco per circoscrivere il rogo evitando il propagarsi delle fiamme alle abitazioni vicine ed alla messa in sicurezza del sito. Operazioni in corso.

